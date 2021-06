Corona-Ausschuss und Klagepaten: Sechs Hausdurchsuchungen gleichzeitig wegen Sensationsurteil

Gestern hat die Staatsanwaltschaft Erfurt bei mindestens sechs Personen Hausdurchsuchungen durchgeführt. Der Rechtsbeugungsvorwurf gegen Richter Dettmar ist seit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, dass der Rechtsweg zum Familiengericht eröffnet ist, gegenstandslos. Haben die Hausdurchsuchungen bei Richter Dettmar und den diversen Zeugen daher (nur) einen politischen Hintergrund?

Mit der Gutachterin Frau Prof. Ulrike Kämmerer und dem Kabarettisten Uli Masuth sind auch zwei Bundestagskandidaten der Partei “dieBasis” betroffen.





Klagepaten Live Sondersendung - Erneute Hausdurchsuchungen in Weimar



Live mit Ralf Ludwig, Ivan Künnemann und Gastgeberin Tina Romdhani. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, dass der Weimarer Amtsrichter Dettmar zurecht seine Zuständigkeit für Kindeswohlverfahren angenommen hat, dreht die Staatsmacht auf.

Zeitgleich wurden Hausdurchsuchungen bei der Rechtsanwältin der antragenden Kinder, einer Gutachterin und erneut dem Richter Dettmar vom Amtsgericht durchgeführt. Der Maßnahmenstaat beachtet Recht und Gesetz nicht mehr. Eine kommissarische Diktatur wird zum totalitären Regime. Ungewünschte Gerichtsentscheidungen werden ignoriert. Ernst Fraenkels Doppelstaat ist in Deutschland erneut erwacht. Hintergründe hierzu gibt es heute Abend ab 20 Uhr bei Klagepaten-TV zusammen mit Rechtsanwalt Ivan Künnemann werde ich versuchen zu analysieren, was in diesem Land gerade passiert.







Quelle: Stiftung Corona-Ausschuss / Klagepaten