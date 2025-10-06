Kongress für neue demokratische Spielregeln: Auftakt für einen dezentralen Aufbruch (Apolda)

Vom 3. - 5.Oktober 2025 fand in Apolda (Deutschland) der Kongress für neue demokratische Spielregeln statt. Es trafen sich Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen für die gesellschafltiche und politische Entwicklung in Deutschland. Das Besondere bei diesem Kongress: Es gab keine Redner, alles wurde gemeinsam konsensiert. Anstatt eigene Ideen durchzusetzen, wurde ein gemeinsames Thema gefunden, welches vereint weiter verfolgt wird. Kla.TV war vor Ort dabei.

Kla.TV: Vom 3. bis 5. Oktober 2025 fand hier in Apolda bei Weimar der Kongress für neue demokratische Spielregeln statt. Eingeladen hatten die Bündnisse Deutschland steht auf, Wabeo, das ZAAVV, Klagepaten und Freiheit beginnt mit Nein.

Mit ca. 90 Teilnehmern aus unterschiedlichen politischen Richtungen, Initiativen und Bewegungen wurden die aktuellen gesellschaftlichen, politischen und strukturellen Probleme besprochen und schlussendlich zwei Lösungsansätze konsensiert. (Erkl. konsensieren = eine übereinstimmende Meinung erreichen) Dies ist ein Abstimmungsverfahren, welches nicht auf Ja, sondern auf Nein basiert. Kla.TV hat für Sie die Impressionen eingefangen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV