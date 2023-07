Die Rhodos-Lüge: Von wegen Klimawandel!

Rhodos brennt: Große Waldgebiete stehen in Flammen, Tausende mussten evakuiert werden – doch Einen scheint es zu freuen. Karl Lauterbach nutzt das Unglück der Menschen, um die Klimahysterie noch zu befeuern, dabei haben die Brände auf Rhodos überhaupt nichts mit dem Klimawandel zu tun. Was die tatsächlichen Gründe sind und wie sich Lauterbach in Italien ein weiteres Mal blamiert hat, erfahren Sie heute von Paul Klemm und André Poggenburg.

Quelle: COMPACT-TV