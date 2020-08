Untersuchungsausschuß ACU: Sucharit Bhakdi über COVID-19 Impfung und Immunität

Warum sind über 80% der nordeuropäischen Bevölkerung von vorn herein gegen SARS-CoV-2 ausreichend geschützt? Menschen unter 65 Jahre sind zu über 99% immun. Eine Impfung birgt für sie ausschließlich Risiken und keinen Nutzen. Gen-basierte Impfstoffe sind für alle Menschen brandgefährlich.

Es handelt sich hier um ein Interview für den Außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss (ACU), dem ich angeboten habe, als Sachverständiger zur Verfügung zu stehen. Es ist ein Re-Upload von der Originalquelle: Außerparlamentarischer Corona Untersuchungsausschuss (ACU) https://acu2020.org/hearings/

Die wichtigsten Links zur Literatur finden Sie hier:

Die Aktualisierung der Buches "Corona: Fehlalarm?" zum Thema Immunität/Impfung ist in der neuen englischen Version erhalten, welches auch zusätzliche Quellenangaben und noch mehr Details enthält. In der deutschen Version wird dieses Kapitel in der nächsten Auflage aktualisiert.Die Zusammenfassung der Themen Immunität und Impfung wird demnächst auch auf der Homepage unseres Buchverlages Goldegg kostenlos als pdf zum download bereitgestellt werden.





Quelle: Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi