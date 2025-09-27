Basta Berlin (292) – Maulkorb

Der öffentliche Meinungskorridor hat die Größe eines Nadelöhrs erreicht, vor allem bei ARD und ZDF. Wer da nicht mitmacht, wird schnell gecancelt. Das betrifft Medien ebenso wie die Politik. Mit allen Mitteln soll Kritik verhindert werden. Doch diesen Maulkorb lassen wir uns nicht anlegen! Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, finden es faszinierend: Gerade die „Verfechter unserer Demokratie“ beim Öffentlich-Rechtlichen und den Altparteien schreiben uns vor, was wir zu denken und zu wählen haben. Ein paar aktuelle Beispiele machen uns mal wieder fassungslos…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!

00:02:07 Meinungsmacher

00:31:22 Der berühmte „Mittelteil“

00:45:46 AbGEZockt

01:04:42 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin