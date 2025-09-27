Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Basta Berlin (292) – Maulkorb

Basta Berlin (292) – Maulkorb

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Odysee / Eigenes Werk
Bild: Screenshot Odysee / Eigenes Werk

Der öffentliche Meinungskorridor hat die Größe eines Nadelöhrs erreicht, vor allem bei ARD und ZDF. Wer da nicht mitmacht, wird schnell gecancelt. Das betrifft Medien ebenso wie die Politik. Mit allen Mitteln soll Kritik verhindert werden. Doch diesen Maulkorb lassen wir uns nicht anlegen! Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, finden es faszinierend: Gerade die „Verfechter unserer Demokratie“ beim Öffentlich-Rechtlichen und den Altparteien schreiben uns vor, was wir zu denken und zu wählen haben. Ein paar aktuelle Beispiele machen uns mal wieder fassungslos…

Die Kapitel:

00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!
00:02:07 Meinungsmacher
00:31:22 Der berühmte „Mittelteil“
00:45:46 AbGEZockt
01:04:42 Webtipp und Schreddern

Quelle: Basta Berlin

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte formt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige