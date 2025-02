„Die Akte Baerbock: Ist Annalena das Klima sch***egal?“

Klimaschutz steht bei den Grünen ganz oben auf der Agenda. Annalena Baerbock scheint darauf wenig Rücksicht zu nehmen. Sie ist eng mit dem WEF vernetzt und setzt dessen politische Ziele durch. Gehört etwa der von Baerbock bei der Bevölkerung eingeforderte, angebliche Klimaschutz, genau wie auch Masseneinwanderung, Kriegstreiberei und sinnlose Geldverschwendung, ganz präzise zum Plan der Globalisten? Erfahren Sie in dieser Sendung von zahlreichen fragwürdigen Projekten in aller Welt, die wir als Steuerzahler zwangsfinanzieren. Ist die dadurch herbeigeführte Armut und Abhängigkeit der Weg zum Great Reset des WEF?

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock präsentiert sich bei jeder Gelegenheit als mustergültige Vorkämpferin gegen den Klimawandel. Bei den Verhandlungen der Ampel-Koalition verkündete Baerbock, dass der Klimaschutz die Messlatte für die gesamte Bundesregierung sein muss.



Zu Beginn dieser Sendung möchten wir daher einmal Baerbocks eigene Taten am Klimaschutz messen und prüfen, ob sie das, was sie Ihrer Bevölkerung auferlegt, auch selbst einhält.

1) Kurzstreckenflüge

Im Wahlkampf 2021 trat die damalige Kanzlerkandidatin Baerbock dafür ein, Kurzstreckenflüge zu verteuern und diese auf längere Sicht möglichst ganz abzuschaffen.

Bei den eigenen Kurzstreckenflügen nahm sie es dagegen nicht so genau. Ein Beispiel: Als bei der Fußballeuropameisterschaft 2024 Deutschland in Frankfurt gegen die Schweiz spielte, saß Baerbock auch auf der Tribüne. Am nächsten Tag stand dann eine Konferenz der EU-Außenminister in Luxemburg auf dem Programm. Anstatt die Strecke mit dem Auto zurückzulegen, was dann so ca. drei Stunden in Anspruch genommen hätte, flog Baerbock kurz vor Mitternacht lieber mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr in 35 Minuten nach Luxemburg. Dass ihre eigene Partei in Frankfurt ein Nachtflugverbot durchgesetzt hatte, interessierte sie dabei wenig. Sie bekam natürlich eine Sondergenehmigung. Der Klimaschutz war hier auf einmal nicht so wichtig.



2) Zugfahrt auf 1. Dienstreise

Bei ihrer ersten Dienstreise nach Paris und Brüssel ließ sich Baerbock mit der Flugbereitschaft nach Paris fliegen. Für ihre Weiterreise nach Brüssel nahm sie dann den Zug und wurde dafür in gewissen Medien gefeiert. Das Flugzeug, das sie nach Paris gebracht hatte, flog anschließend leer nach Deutschland zurück. In der Zeit, als die Grünen die Oppositionspartei waren, hatten sie solche Leerflüge noch scharf kritisiert.

3) Baerbock in Dänemark

Im August 2022 war Baerbock auf Dienstreise in Dänemark. Der letzte geplante Termin der Reise wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Daraufhin beantragte das Auswärtige Amt einen früheren Abflug für die Ministerin. Dies war wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeit der Crew jedoch nicht möglich. Laut Bericht der Bild-Zeitung wurde daraufhin extra eine weitere Flugbesatzung von Köln nach Kopenhagen eingeflogen, um der Ministerin die drei Stunden Wartezeit bis zum regulären Abflug zu ersparen.



4) Wahlversprechen Linienflüge

Im Wahlkampf 2021 verkündete Baerbock, dass sie in Regierungsverantwortung vor allem Linienflüge nutzen möchte. In der Praxis fand dies dann äußert selten statt. In den meisten Fällen nutzte sie die Flugbereitschaft der Bundeswehr. So auch bei einer Reise nach Australien. Aufgrund von Problemen mit den Landeklappen, musste der Flieger nach dem Zwischenstopp in Abu Dhabi aber gleich nach dem Start wieder umkehren und 80 Tonnen Kerosin ablassen, um am gleichen Flughafen wieder landen zu können. Anstatt sich bei diesen Zwischenfall an ihr Wahlversprechen zu erinnern und mit der Linie weiter zu fliegen, wurde am nächsten Tag mit der Maschine der Flugbereitschaft ein weiterer Versuch unternommen, der abermals abgebrochen wurde, nachdem erneut 80 Tonnen Kerosin abgelassen wurden.

5) Teure Liegenschaften

In Brüssel kaufte das Auswärtige Amt, dem Baerbock vorsteht, für fast 8 Mio. € eine Luxusresidenz auf einem 15.000 qm großen, parkähnlichen Grundstück, inklusive Indoor-Pool und Tennisplatz. Zusätzlich zum Kaufpreis fielen Renovierungskosten von 7,3 Mio. € und nochmals 600.000 € für die Ausstattung an. Dieser Kauf wurde vom Bundesrechnungshof scharf kritisiert und es wurde angemahnt, das Gebäude möglichst schnell wieder zu verkaufen. Die Prüfer verwiesen darauf, dass das Auswärtige Amt bereits drei gut ausgestattete Residenzen in Brüssel besitzt, und dass das Gebäude - Achtung! - "energieintensiv und teuer im Unterhalt" sei. "Energieintensiv und teuer" - War da nicht was? Wurden wir Deutschen nicht gerade massiv zur Kasse gebeten, um im Gebäudesektor Einsparungen zum Schutz des Klimas zu erreichen? Stichwort Heizungsgesetz, Wärmepumpen usw. Und nun maßt sich unsere Außenministerin so etwas an?! Die Kritik der Rechnungsprüfer wurde natürlich zurückgewiesen, Baerbocks Ministerium weigert sich, das Gebäude wieder zu verkaufen.



Wie war das nochmals mit der vollmundig verkündeten Forderung, dass sich jedes Vorhaben am Klimaschutz messen muss? Fällt so etwas nicht unter das Motto: Wasser predigen - und Wein trinken?

Zwischenfazit:

Sieht man sich alle diese Beispiele an, fällt es schwer zu glauben, dass Annalena Baerbock den Klimaschutz wirklich ernst nimmt. Warum tritt sie dann trotzdem öffentlich so vehement für den Klimaschutz ein?

Kla.TV hat in zahlreichen Sendungen mit vielen Expertenstimmen aufgezeigt, dass der Klimawandel ganz andere Ursachen hat, als uns von Politik und Medien präsentiert werden. Ebenso wurden als Gründer und Urheber der Klimabewegung nicht etwa besorgte Umweltschützer identifiziert, sondern die reichsten Menschen auf diesem Planeten, wie z.B. die Rockefeller-Familie, die selbst im Ölgeschäft steinreich geworden ist. Interessant ist, dass Annalena Baerbock eben genau mit diesen reichen Drahtziehern gut vernetzt ist. Warum haben diese Multimilliardäre, die sonst nur und einzig für sich schauen, sich auf einmal die Rettung der Welt auf die Fahnen geschrieben?

Bevor wir auf diese Frage zurückkommen, hier zuerst ein Einblick, wie Baerbock mit ihnen verbandelt ist.



Baerbocks Vernetzungen



Baerbock war unter anderem in der einflussreichen Denkfabrik "European Council on Foreign Relations" - kurz ECFR - Mitglied, die maßgeblich von dem Milliardär und Börsenspekulant George Soros dominiert wird. Dieser ist dafür bekannt, dass er mit Hilfe seiner Open Society Stiftung Destabilisierungs-Kampagnen in zahlreichen Ländern durchführte, um danach deren Ressourcen zu Ramschpreisen zu übernehmen. Es gibt konkrete Hinweise darauf, dass Soros an sämtlichen „Farbrevolutionen“ – sprich Regierungsumstürzen https://www.kla.tv/22509 – der vergangenen 15 Jahre beteiligt war. Wo Soros auftritt, sind Destabilisierung, Chaos, Krieg oder politische Veränderungen für die Bevölkerung im Sinne seiner Interessen die Folge.



Soros ist mit seiner Open-Society-Stiftung auch Partner beim Weltwirtschaftsforum. Auch hier ist Baerbock gut vernetzt, denn sie wird dort bis einschließlich 2025 aktuell zum Young Global Leader ausgebildet, sozusagen neben ihrer Tätigkeit als Außenministerin. Das WEF [einflussreiche Stiftung, welche die Enteignung der Weltbevölkerung unter dem Vorwand von edlen Zielen, wie z.B. dem Klimaschutz, vorantreibt] ist eine Vereinigung milliardenschwerer, weltweit agierender Großkonzerne, welche von Klaus Schwab unter Einfluss des Hochgradfreimaurers und Kriegstreibers Henry Kissinger [Kissinger: Einflussreiches „Superhirn“ in der US-Außenpolitik, Drahtzieher von Kriegen und Bevölkerungsreduktion] gegründet wurde.

Maßgeblich gesteuert wird es von Personen, die Verbindungen zur US-Schattenregierung Council on Foreign Relations haben, welche ohne gewählt zu sein, aus dem Hintergrund heraus, wie eine Krake mit ihren Fangarmen die wesentlichen Schaltstellen in Politik, Medien und Finanzen kontrollieren. [www.kla.tv/CFR/19404]. Mit seinem Young Global Leaders Programm zieht sich das WEF seinen eigenen Politikernachwuchs heran, der dann mittels dessen enormer Finanzmacht und dessen großem Einfluss in die höchsten politischen Ämter gehievt wird. Der WEF-Gründer Klaus Schwab sitzt auch im Steuerungs-Komitee der Bilderberger, einer weiteren, hinter verschlossenen Türen operierenden Vereinigung, die Wirtschaftsbosse, Politiker, Adel und Medienschaffende zusammenbringt, um die Welt in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken. Um was geht es den im WEF organisierten Superreichen? Hier zwei Zitate von Paul Warburg und David Rockefeller, die beide Hauptdrahtzieher hinter diesen Schattenregierungen wie dem Council on Foreign Relations und den Bilderbergern waren:

Paul Warburg: „Wir werden eine Weltregierung haben, ob wir es wollen oder nicht. Die einzige Frage ist, ob die Weltregierung durch Eroberung oder durch Zustimmung der Menschen erreicht wird.“

David Rockefeller: „Wir befinden uns am Rande einer globalen Umwälzung. Alles, was nötig ist, wäre eine Krise großen Ausmaßes und die Nationen werden die Neue Weltordnung bejahen.“

Es geht diesen Strippenziehern somit um eine neue Weltordnung bzw. Weltregierung unter ihrer Führung. Der Weg zur Durchsetzung dieser neuen Weltordnung wurde vor einigen Jahren von WEF-Gründer Klaus Schwab als „Great Reset“, zu Deutsch „großartiger Neustart“ skizziert. Damit so ein großer Neustart durchgeführt werden kann, muss zuerst die bestehende Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung heruntergefahren werden. Der WEF hat hierzu in einem Werbevideo den vielsagenden Slogan geprägt: "Du wirst nichts mehr besitzen und glücklich sein".

Um die Leute dahin zu bringen, nichts mehr zu besitzen, spielt der von Baerbock propagierte, angeblich vom einfachen Bürger und der Industrie verursachte Klimawandel durch CO2 eine Schlüsselrolle.



Über neue Heizungsgesetze werden die Menschen gezwungen, Heizungen und Kaminöfen auszutauschen bzw. teure und für sie wenig geeignete Heizsysteme einzubauen. Über die CO2-Bepreisung und die Abkehr von Kernkraft und Kohle verteuert man massiv Energie und Mobilität. Dies alles stellt eine schleichende Enteignung der Bürger dar. Firmen können durch die hohen Energiepreise nicht mehr wirtschaftlich produzieren und sehen sich gezwungen, Stellen abzubauen und ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Die Zahl der Insolvenzen schnellt immer mehr in die Höhe. Die deutsche Autoindustrie, die stets eine der deutschen Schlüsselindustrien darstellte, steht durch die erzwungene Umstellung auf die Elektromobilität mit dem Rücken zur Wand, denn die Verbraucher kaufen die für sie unpraktischen Autos nicht wie gewünscht. Während bei Benzin- und Dieselfahrzeugen die deutsche Ingenieurskunst führend war und immer einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellte, sind die Elektroautos einfacher zu produzieren. Dementsprechend groß ist die Konkurrenz aus Asien, die zu niedrigeren Löhnen und billigeren Energiepreisen produzieren kann. So ist davon auszugehen, dass die deutsche Autoindustrie immer mehr abgehängt wird und mehr und mehr Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren werden, was die ohnehin schon angespannte Haushaltslage weiter verschärfen wird. Der Weg zum Great Reset nimmt somit immer konkretere Formen an.



In dieser ganzen Entwicklung hin zum Great Reset bzw. dem Herunterfahren des Landes um es darauf hin neu ordnen zu können, spielt Annalena Baerbock offensichtlich eine Hauptrolle. Dies zeigte sich in ihrer Regierungszeit als Außenministerin vor allem in drei Schwerpunkten,

1) der Förderung der Masseneinwanderung,

2) der Unterstützung des Kriegs in der Ukraine,

3) einer massiven Geldverschwendung.

1) Förderung der Masseneinwanderung

Als Außenministerin tat Baerbock ihr Möglichstes, um Deutschland mit Migranten zu fluten. Hier ist sie voll auf Linie des mit ihr vernetzten George Soros, der sich seit vielen Jahren für eine Ausweitung der Migration ausspricht. Dafür hat er viele Milliarden in sein Netzwerk aus NGOs, Hochschulen, Medien und Thinktanks investiert, um diese auch ganz praktisch durchzusetzen.

Gegen Baerbocks Ministerium wird mittlerweile von der Justiz wegen unzulässiger Visavergaben ermittelt. Medien berichten über Tausende von Migranten, die so ins Land gebracht wurden. Unter Baerbock dominierte das Prinzip der "alternativen Glaubhaftmachung". Die Botschaftsmitarbeiter wurden angewiesen, bei der Visa-Vergabe großzügig zu sein, und wohlwollend zu prüfen, ob auch Impfpässe, Schülerausweise oder reine Befragungen der Leute ausreichend seien, wenn keine gültigen Papiere vorgelegt werden können.

Auch die Seenotrettung wurde mit deutschen Steuergeldern finanziert. 2024 wurden 1,9 Mio.€ vom Außenministerium an SOS Humanity, See Eye und SOS Mediterranee bewilligt, die damit vor der Küste Italiens Migranten nach Europa schleppen. Nachdem die Unterstützung der Seenotrettung in der Ampelregierung für Kritik gesorgt hatte und die Koalitionspartner diese nicht unterstützen wollten, verschob Baerbocks Ministerium die Ausgaben kurzerhand in einen anderen Bereich ihres Haushalts und versteckte sie in einem unübersichtlicheren Haushaltstopf. So wurden Anreize für die Migranten geschaffen, sich auf die gefährliche Reise übers Mittelmeer und in die Hände von Schleppern zu begeben.

Wie viele Todesopfer eine solche Politik gefordert hat, kann nur gemutmaßt werden. Die Konsequenzen dieser ungebremsten Masseneinwanderung sind in Deutschland aber immer mehr zu spüren. Es besteht ein großer Wohnungsmangel, Lehrer und Kita-Mitarbeiter stehen vor großen Herausforderungen, kulturfremde Kinder zu integrieren, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Die Gewalt an Schulen nimmt immer drastischer zu. Die Integrationskosten drücken auf die öffentlichen Haushalte. Allein die Stadt Berlin zahlt täglich 2,7 Millionen € für die Integration von Flüchtlingen. Etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr kostet den Bund allein die Unterbringung von Asylsuchenden, Kriegsflüchtlingen und abgelehnten, aber trotzdem geduldeten Asylbewerbern. Über 63% der Bürgergeldempfänger haben einen Migrationshintergrund. Tödliche Messerattacken wie in Mannheim, Solingen oder Aschaffenburg sind hier nur die Spitze des Eisbergs, über die auch in den Medien berichtet wird. Messerattacken gehören in Deutschland inzwischen leider zur Tagesordnung, so dass mittlerweile sogar eine Internetseite namens "Messerinzidenz.de" die täglichen Messerangriffe in Deutschland erfasst. Dort wurden im Januar 2025 wurden in nur einem Monat bereits 369 Delikte mit Messern gezählt. An deutschen Bahnhöfen gab es 900 Messerattacken im Jahr 2022.



Die Massenmigration führt uns somit gesellschaftlich immer mehr in eine Totalüberlastung. Gleichzeitig verursacht sie derart riesige Kosten, dass der Staat immer mehr gezwungen ist, die bereits jetzt sehr hohen Abgaben weiter zu erhöhen. Dem einfachen Bürger bleibt immer weniger übrig, so dass er auf gutem Weg zum großen Ziel des WEF ist, nichts mehr zu besitzen.

2) Unterstützung des Kriegs in der Ukraine

Baerbock hatte nach dem Angriff Russlands stets eine der lautesten Stimmen, wenn es darum ging, Waffen an die Ukraine zu liefern. Das Zitat von ihr: „Wenn ich den Menschen in der Ukraine das Versprechen gebe: ‚Wir stehen an eurer Seite, solange ihr uns braucht‘, dann will ich es einhalten. Egal, was meine deutschen Wähler denken.", spricht Bände. Hier zeigt sich das Politikverständnis einer Frau, die sich nicht ihren Wählern, sondern ihren Förderern aus dem ECFR und WEF verpflichtet fühlt. Dort sind die großen Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin selbstverständlich mit von der Partie und freuen sich über das große Geschäft, das mit diesem Krieg verbunden ist. Den deutschen Steuerzahler hingegen kosten diese Waffenlieferungen Milliarden Euro und die eigene Armee und Wehrfähigkeit wird durch die Weitergabe der Waffen an die Ukraine immer mehr geschwächt. Darüber hinaus wächst die Gefahr beständig, auch selbst in kriegerische Auseinandersetzungen hineingezogen zu werden. Auch hier hat Baerbock einen entscheidenden Anteil mit ihren unbedachten Äußerungen auf diplomatischem Parkett, wie z.B. der folgendem: "Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander“. Falls die Atommacht Russland diesen Äußerungen Glauben schenkt und die militärische Konfrontation sucht, könnte das für Deutschland, in dem sich wesentliche Kommandozentralen der NATO befinden, zu einer ganz anderen Form des Great Resets führen...



3) Massive Geldverschwendung

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen einige der Ausgaben von Baerbocks Ministerium, dem Auswärtigen Amt. Urteilen Sie selbst, ob es sich hierbei um Verschwendung von Steuergeld in großem Stil handelt:

- Um gut auszusehen, gab Außenministerin Baerbock im Jahr 2022 satte 136.552 € für Styling aus. Selbstverständlich auf Kosten des Steuerzahlers. Dies ist so viel wie fünf Durchschnittsverdiener in einem Jahr an Lohn erhalten. Sie war damit die Teuerste im Regierungskabinett. Ihre Stylistin, die sie beständig begleitet, erhält monatlich 7.500 €.

Damit der Bürger auch mit verfolgen darf, wie sein Geld investiert wird, leistet sich Baerbock auch noch einen Fotografen für 178.000 € im Jahr, ähnlich wie ihr grüner Kollege Habeck, der hierfür ebenfalls ca. 100.000 € jährlich investiert.

Die teure Luxusliegenschaft in Brüssel wurde anfangs der Sendung bereits erwähnt. Dies war jedoch nicht die einzige Beanstandung des Rechnungshofs, sondern es gab weltweit weitere ähnliche Feststellungen, wo unnötig teure Grundstücke erworben wurden. Die Prüfer wörtlich: „Das Auswärtige Amt missachtet seit Jahren die rechtlichen Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei Erwerb und Unterhalt seiner Liegenschaften im Ausland.“

Nebst dem, dass sich hier Deutschland eine gut gestylte Außenministerin und teure Residenzen leistet, unterstützt Baerbocks Ministerium folgende äußerst wichtige Projekte:

So sponserte das Auswärtige Amt - kurz AA - das internationale interkulturelle Fußballbegegnungsfest des Leipziger Tüpfelhausen e.V. 2023 und 2024 mit insgesamt 219.000 €.



"Das Progressive Zentrum e.V.", ein Verein, der der SPD und den Grünen nahe steht, durfte mit 622.000 € vom Auswärtigen Amt eine "Climate Connection" organisieren.



Volkshochschulen in Polen und der Ukraine bekommen 500.000 €.



Vertreter der Denkfabrik "German Marshall Fund" erhielten zur transatlantischen Forschung und Zusammenarbeit 10 Mio. als Zugabe zum Stiftungsvermögen.



Auch die Kirchen wurden großzügig gesponsert. So erhielt 2023 das Katholische Auslandssekretariat fast 540.000 € und die Evangelische Kirche 470.000 € für Stipendien und ihre Auslandskulturarbeit. 800.000 € wurden einer katholischen Stiftung für die Durchführung eines Friedensfestes überwiesen. Überrascht es da noch, dass sich die großen Kirchen mittlerweile so auf Linie mit der rot-grünen Politik in Deutschland befinden?



In Kirgistan wurde 2023 das Projekt "Graffiti bringt junge Menschen aus Deutschland und Kirgistan zusammen“ mit fast 20.000 € gefördert.



2023 erhielt das Projekt "New Bridge" der einflussreichen Denkfabrik Atlantik-Brücke, bei der Baerbock auch schon auftreten durfte, 230.000 €. Zudem bekamen 2024 die Young Atlantics Canada 10.000 €.



Eine weitere Transatlantische Programmreihe wurde 2023 und 2024 jeweils mit fast 900.000 € gesponsert.



„Critical Cultural Journalism“ - Ein Training arabischer Journalisten zu Kulturjournalismus wurde 2023 im Libanon mit 100.000 € subventioniert.



Polnischer Poetry Slam [Poetry Slam ist eine Art moderner Dichterwettstreit] wurde 2024 von Baerbocks Haus mit 10.000 € unterstützt.



2024 bekam Diversity [Vielfalt, Inklusion] in Action 120.000 €.



Die IT-Ausbildung von Erwachsenen in Armenien wurde von 2024-2025 mit 100.000 € finanziert.



Für Start-Up-Häuser in Namibia wurden 2024 über 1 Mio. € vom Auswärtigen Amt investiert.



2024 wurde in Mali 45.000 € für Basketball meets Breakdance ausgegeben: Gegen sexuelle Belästigung im Sport.



In Lesotho wurde 2024 der Dance Musik Summit & Workshop mit 33.000 € unterstützt



Die „Bewahrung traditioneller Tänze in Burundi waren dem Auswärtigen Amt 183.000€ wert.



In China wurden 2024 von der Deutschen Botschaft in Peking 88.675 € für „Void Refraction - Ein Projekt rund um elektronische Musik“ ausgegeben.



Im Kongo wurde 2024 ein Training von Journalisten gegen Desinformation mit 98.000 € unterstützt.

Das waren jetzt nur wenige Streiflichter einer 140 Seiten umfassenden Liste an Projekten, die allesamt vom deutschen Steuerzahler finanziert und über das Außenministerium abgewickelt werden. Baerbock ist damit aber nicht allein, ihre Ministerkollegen Habeck und Schulze können ähnliche Listen vorweisen. Auch hier ein paar Highlights, was Deutschlands Steuerzahler mit Zuschüssen und Krediten über die Entwicklungshilfe so unterstützen. Da wären zum Beispiel 4,6 Mio. für klimafreundliche Kühlschränke in Kulmbien, 8 Mio.€ für die Digitalisierung in Ruanda und 24 Mio.€ für Radwege in Peru, zusätzlich zu den 20 Mio. die dafür bereits von der Vorgängerregierung bewilligt wurden.

Die Atommacht Indien wurde 2022 mit Krediten über fast eine Milliarde € für Projekte wie klimafreundliche urbane Mobilität gesegnet.



Südafrika erhält über 92 Mio. € für den Netzausbau und die Integration "erneuerbarer Energien", die Elfenbeinküste weitere 50 Mio. € für ähnliche Zwecke.



Mit 47 Mio. € werden erneuerbare Energien und Energieeffizienz im Senegal gefördert.



Die digitale Reform im Gesundheitssektor von Usbekistan ist unserer Regierung 48 Mio. € wert.



Die Klimaschutzziele im Transportwesen von Mexiko werden mit 104 Mio.€ unterstützt, an der Modernisierung der Stromverteilung in Bangladesh beteiligt sich Deutschland mit 131 Mio. €.



Die reproduktive Gesundheit [= ein beschönigendes Wort für Abtreibung] im Niger wird mit 15 Mio. € finanziert und weil die Ukraine derzeit keine andere Sorgen hat, bekommt sie 10 Mio. € für Klimaschutz-Technologien und 5 Mio. € um einen Stadtteil in Lvov energieeffizient zu machen.



Georgien bekommt 81,2 Mio. € für kommunale Infrastruktur und Tourismus.



Für Frauen im Bankgeschäft werden 10 Mio. € für alle Entwicklungsländer bereitgestellt.



Thailand kann für 8 Mio. € seinen Reis energiearm erzeugen.



Die Klimapolitik in Brasilien wird mit 11 Mio. € bedacht.



Und das Beste zum Schluss: Die Weltmacht China, deren Staatschef Xi von Annalena Baerbock als Diktator bezeichnet wurde, wurde über die Entwicklungszusammenarbeit mit der OECD von Deutschland auch noch fürstlich alimentiert. 2022 wurden für chinesische Studenten, die bei uns in Deutschland studierten und zum Teil eng von der kommunistischen Regierung kontrolliert werden, 309 Mio. € bezahlt. Aus dem Bundeshaushalt gingen zudem 36 Mio.€ nach China, davon 27 Mio. € natürlich für Klimaschutzprojekte. Auch werden Gender-Trainings in China unterstützt, welche durch die Kirche durchgeführt werden.

Auch dies waren wiederum nur kleine Auszüge einer der Redaktion vorliegenden 19 Seiten langen Liste von Projekten in aller Welt, die von unserer Ampelregierung mit Millionenbeträgen gefördert wurden und bei der Baerbocks Projekte noch nicht einmal enthalten sind. Während uns gesagt wird, dass für Rentner, Pflegekräfte, Bauern und die Sanierung von Brücken und Schulen nicht mehr Geld zur Verfügung stehe, wird das hart erarbeitete Steuergeld auf der ganzen Welt für derartige fragwürdige Projekte verschleudert.



Im Internet wird heftig darüber gestritten, ob Baerbocks grüner Vorgänger im Außenministerium, Joschka Fischer, 2008 folgendes gesagt hat: "Deutschland ist ein Problem, weil die Deutschen fleißiger, disziplinierter und begabter als der Rest Europas sind. Das wird immer wieder zu Ungleichgewichten führen. Dem kann aber gegengesteuert werden, indem so viel Geld wie nur möglich aus Deutschland heraus geleitet wird. Es ist vollkommen egal, wofür - es kann auch radikal verschwendet werden. Hauptsache, die Deutschen haben es nicht. Schon ist die Welt gerettet."

Faktenchecker bestreiten vehement, dass das Zitat wirklich von Fischer stammt. Es geht an dieser Stelle auch nicht darum, ob er das wirklich von sich gegeben hat. Angesichts der vorangegangen Listen könnte das Regierungshandeln der Ampelkoalition kaum treffender beschrieben werden, als mit diesen Worten. Das ist der Great Reset, das hemmungslose Verschwenden des Vermögens der Deutschen, bis der Wohlstand komplett vernichtet, das Land völlig zerschlagen ist und es sich - wehrlos geworden - in die neue Weltordnung integrieren muss. Diese Strategie allerdings allein der Ampelkoalition zuzuschreiben, eventuell sogar nur den Grünen oder am Ende Annalena Baerbock als „Alleinschuldigen“ oder Initiator auszumachen, wäre bei Weitem zu kurz gegriffen. Die Belastung der deutschen Bevölkerung durch mehr als fragwürdige Geldausgaben der Bundesregierung wurde auch schon in Zeiten einer schwarz-roten Koalition unter Führung von Angela Merkel perfektioniert: Hier geschah der Dammbruch zur ungebremsten Massenmigration, der Atomausstieg inklusive hoher Entschädigungszahlungen an die großen Energiekonzerne sowie die Rettung ausländischer Banken mit hohen Milliardenbeträgen, um stellvertretend nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Die Partei-Zugehörigkeit der jeweiligen Politiker spielt dabei offensichtlich keine allzu große Rolle. Denn ob Merkel oder Baerbock, ob Merz, Lindner, Scholz oder Habeck: Bei all diesen führenden Politikern bestehen Verbindungen zu den im Hintergrund agierenden Zirkeln wie dem WEF oder der Bilderbergkonferenz. Die für uns sichtbar agierenden Politiker sind letztlich nur die nach außen sichtbaren Handlanger dieser Drahtzieher, die dann auch wieder beliebig ausgetauscht oder abgesetzt werden, um den Zorn des Volkes nach deren unpopulären Maßnahmen wieder zu beruhigen. Auch wenn Annalena Baerbock nach der Wahl ihr derzeitiges Amt nicht weiterführen sollte, dürfte sich an dieser zerstörerischen Politik so lange nichts ändern, bis die Hintergrundnetzwerke bloßgelegt und entmachtet sind. Hierzu braucht es uns alle, da Politik und Leitmedien weitgehend mit diesen Netzwerken verfilzt sind.



Wenn Sie, verehrte Zuschichgesinnten. Werden Sie aktiv und klären Sie Ihre Mitmenschen z. B. über die Hintermänner des Great Reset, deren Handlanger und ihre zerstörerischen Ziele auf. Sichern und verbreiten Sie unser wertvolles Kla.TV-Archiv. Je schneller diese Netzwerke auffliegen, desto schneller kann es zu einem wirklich großartigen Neuanfang kommen.



