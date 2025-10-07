Drohnen-Panik: So werden wir in den Krieg getrickst

Nordstream lässt grüßen. Schon wieder wurde auffällig schnell ein Schuldiger gefunden - nämlich Russland. Wer sonst sollte für die jüngsten Drohnen-Vorfälle verantwortlich sein? Was tatsächlich dran ist und mit welchen schmutzigen Tricks die NATO arbeitet, erfahren Sie von Chefredakteur Jürgen Elsässer und Dominik Reichert.

