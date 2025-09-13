Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Spotlight: Gerd Ganteför über Horrormeldungen zum Klimawandel

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 14:14 durch Sanjo Babić
Gerd Ganteför (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Gerd Ganteför (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Die Debatte rund um die Klimaerwärmung reißt nicht ab. Das liegt an der starken ideologischen Vereinnahmung der Debatte von verschiedenen Interessengruppen. Prof. Dr. Ganteför ist einer derjenigen, die sich in den letzten Jahren immer kritischer zum Narrativ des Weltklimarates (IPCC) geäußert haben. Und das aus gutem Grund. Ihm seien vor allem in letzter Zeit immer zahlreichere Unstimmigkeiten in den Publikationen des IPCC aufgefallen. Ganteför ist Experimentalphysiker. Sein ursprüngliches Forschungsgebiet sind Cluster, also Nanopartikel und die Anwendung der Eigenschaften dieser Materie. Ganteför lehrte bis 2022 an der Universität Konstanz.

Das Interview führte Markus Fiedler.

Ausschnitt aus dem Interview mit Gerd Ganteför | Kritik am Narrativ des Weltklimarates ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-gerd-gantefoer/

Quelle: apolut 

