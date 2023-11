Remigration: Wann sagen es Reichelt und Maaßen?

Ganz Europa fängt an, die Gefahren der illegalen Migration realistischer zu betrachten. Auch in Deutschland hat sich die Art und Weise der Debatte verändert. Der Rahmen des Sagbaren hat sich immer weiter nach „rechts“ verschoben. Doch das Zeitfenster, um grundlegende Probleme erfolgreich anpacken zu können, ist knapp bemessen. Nur „brutal ehrliche Sofortmaßnahmen“ können noch dazu führen, dass man in Deutschland und Europa das Ruder noch herumreissen kann. Remigration ist das Zauberwort, meint unser COMPACT-Kolumnist Martin Sellner.

Besonders seit 2015 wird Deutschland mit Asylanten geflutet. Die jetzige Welle übertrifft sogar die Zahlen von damals. Jeder will nach Deutschland, weil hier das meiste Geld und Sozialleistungen zu holen sind. Doch damit sollte endlich Schluss sein. Seine Analyse sehen Sie in dem Video unten: Quelle: COMPACT-TV