Satanisch: ESC-Tuntenball in Malmö

Noch nie zuvor in der Geschichte des Eurovision Song Contest wurde der Zuschauer mit so viel LGBTQ-Propaganda, Männernippeln und anderen obskuren Darstellungsformen konfrontiert, wie in diesem Jahr. Der Sieger ist, wie sollte es anders sein, ein „non-binärer“ Schweizer namens Nemo. Doch die Zuschauer Europas hatten einen anderen Favoriten.

Wie sich der ESC zu einem Instrument des politischen Mainstreams gewandelt hat und was für teils grausige Beiträge aufgeführt wurden, verraten Ihnen jetzt Dr. Stephanie Elsässer und André Poggenburg. Quelle: COMPACT-TV