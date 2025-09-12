Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
21. AZK: Frühling ♫ von Jonny ForReal

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 06:36 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38495) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38495) / Eigenes Werk

Im Angesicht der Weltlage könnte man verzweifeln. Kriege, Kriminalität, Leid wohin man nur schaut. Aber jetzt bitte nur nicht resignieren! Werde dir stattdessen deiner Berufung wieder bewusst! Du bist Teil eines großen Menschheits-Organismus. Bau mit uns zusammen eine neue Welt aus Liebe, Vertrauen und Glauben an Wunder…

Sieh die Anzeichen des Frühlings mitten im Winter. Hör dir Jonnys mutmachendes Lied an und bleib in dem, wovon er singt. [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

