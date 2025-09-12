21. AZK: Frühling ♫ von Jonny ForReal

Im Angesicht der Weltlage könnte man verzweifeln. Kriege, Kriminalität, Leid wohin man nur schaut. Aber jetzt bitte nur nicht resignieren! Werde dir stattdessen deiner Berufung wieder bewusst! Du bist Teil eines großen Menschheits-Organismus. Bau mit uns zusammen eine neue Welt aus Liebe, Vertrauen und Glauben an Wunder…

Sieh die Anzeichen des Frühlings mitten im Winter. Hör dir Jonnys mutmachendes Lied an und bleib in dem, wovon er singt. [weiterlesen] Quelle: Kla.TV