Daniele Ganser: Der Sturz von Assad in Syrien (30.1.25)

In Syrien wurde Präsident Assad am 8. Dezember 2024 gestürzt. Er floh nach Moskau. Damit endete seine 24 jährige Herrschaft. Was hat die CIA mit dem Sturz von Assad zu tun? Viel. Aber es wird nur selten in den Leitmedien erwähnt. 2011 brach in Syrien ein Krieg aus. US Präsident Barack Obama hat damals der CIA den Auftrag gegeben, im Rahmen der Operation Timber Sycamore in Syrien Rebellen zu bewaffnen und zu trainieren. Die CIA hat dafür mehr als eine Milliarde Dollar eingesetzt. Dies wurde 2017 durch die New York Times enthüllt. Gemäss dem UNO Gewaltverbot ist es illegal, in fremden Länder Rebellen, Banden oder Terroristen zu bewaffnen.

Die CIA hat in Syrien ein Chaos angerichtet.

Quelle: Daniele Ganser