Asylbombe – Was tun?

Widerstandsgipfel bei COMPACT-TV: mit Vertretern aus den Brennpunkten erfolgreicher Asylproteste: Prenzlau, Upahl/Grevesmühlen und Erzgebirge. Wie können wir die Menschen mobilisieren, um gegen Containerdörfer, neue Unterkünfte und generell gegen die Umvolkung aktiv zu werden?

Quelle: COMPACT-TV