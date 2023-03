Widerlich: Transen-Show für Kleinkinder

ypen in Lack und Leder tanzen leicht bekleidet und mit High Heels vor Babys und Kleinkindern herum, spreizen die Beine, räkeln sich lasziv auf dem Boden, präsentieren ihren nackten Hintern. Und die Eltern? Feixen und jauchzen! Die perverse Show, die eine Transen-Truppe in Großbritannien aufführt, lässt einen erschaudern. Dieser Wahnsinn hat Methode. Schließlich gibt es sogar schon Wettbewerbe, für die kleine Jungs zu Draq Queens abgerichtet werden – und einen pädosexuellen Untergrund, der bis in die höchsten Etagen der Gesellschaft reicht.

Das sind einige unserer heutigen Themen: „Woke“: Was heißt das eigentlich?

Fehrbellin: Die kleine Siegessäule

Kärnten: FPÖ rockt Österreich

Bundestag: Links und Rechts Quelle: COMPACTTV