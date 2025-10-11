Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Im Gespräch: Ludger K. - Was darf Kabarett noch?

Im Gespräch: Ludger K. - Was darf Kabarett noch?

Freigeschaltet am 11.10.2025 um 14:41 durch Sanjo Babić
Ludger K. (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Der Kabarettist Ludger K. ist durch die Leitmedien bekannt geworden. Er begann seine Karriere im ÖRR als Journalist beim WDR im Ruhrgebiet und hat in seiner Laufbahn mehr als 1.000 Varieté-Shows moderiert. Ludger K. kann aber spätestens seit der Corona-Zeit in den Leitmedien nicht mehr auftreten. Auch Engagements im Mainstream-Unterhaltungssektor, wie z.B. die Moderation in Varieté-Theatern und ähnlichem, ist nicht mehr in dem Umfang möglich wie vorher. Warum?

Tja, weil Ludger Kusenberg, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, eine andere Meinung als andere vertritt. So weit sind wir in Deutschland. 2023 tourte er mit dem Programm "Orwell war ein Optimist" durch das Land. Man hat den Verdacht, dass im Mainstream Orwells dystopische Romane als Anleitung missverstanden werden.

Was darf man denn hier im Land eigentlich noch sagen? Das ist das Leitmotiv, das das Interview mit Ludger K. bestimmt.

Das Gespräch führte Markus Fiedler.

Quelle: apolut

