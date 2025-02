Koalition mit AfD? Wir fragen CDUler!

Friedrich Merz schließt eine Koalition mit der AfD aus. Doch was sagen die CDUler an der Basis? Was halten sie von der Brandmauer? COMPACT-TV fragt nach bei einer umkämpften Wahlkampfveranstaltung in St. Ingbert im Saarland.

COMPACT-TV ist für Sie gratis! Bitte spenden Sie zu unserer Unterstützung unter compact-online.de/unterstuetzen. Quelle: COMPACT-TV