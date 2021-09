Impfschäden ohne Ende? Bericht aus REHA-Zentrum

Meine Mutter musste einige Wochen lang ins REHA-Zentrum: Was sie dort erlebt hat ist ein Skandal! Die Menschen waren so jung wie noch nie - alles dazu in diesem Video! Dies berichtet der renommierte Youtuber Heiko Schrang auf "SchrangTV".

Weiter berichtet Heiko Schrang: "

erkennen – erwachen – verändern Euer Heiko Schrang" Quelle: SchrangTV