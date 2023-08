Reichsbürger Maaßen? Haldenwang dreht durch

Ist Thomas Haldenwang nun endgültig durchgedreht? Der Verfassungsschutz will seinen eigenen früheren Chef zum Reichsbürger erklären. Hans-Georg Maaßen hatte das Amt als Chef des hiesigen Verfassungsschutz von 2012 bis 2018 inne. Wird Maaßen weiterhin kämpfen in der CDU zu bleiben oder tritt er aus und gründet seine eigene Partei? Das erfahren Sie in dieser Sendung.

Quelle: COMPACT-TV