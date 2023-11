Warum System und Pharmaindustrie Vitalstoffe bekämpfen

„Gesund und ausgewogen“ sollte man sich ernähren, doch das ist in unserem hektischen Alltag schlichtweg unmöglich. Und vielen Menschen drängt sich das Gefühl auf, dass unsere Lebensmittel auch nicht mehr dasselbe sind, was sie einmal waren. Ja, wir sind zwar überernährt, was die Kalorien angeht, aber mangelernährt, was die Nährstoffe betrifft. Eine Supplementierung mit Vitaminen, Spurenelementen und Mineralien wäre tatsächlich sinnvoll, doch Nahrungsergänzungsmittel werden von System und Pharmaindustrie heftig bekämpft.

Mag. Gabriela Weiß, studierte Pharmazeutin, sagt: „Ein flächendeckender Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln würde unser Gesundheitssystem drastisch entlasten, aber auch den Umsatz der Pharmaindustrie reduzieren." Außerdem seien die meisten Rohstoffe nicht patentierbar, weshalb diese für gewinnorientierte Konzerne nicht interessant seien. Sie ortet ein Konkurrenzverhältnis zwischen der Pharmaindustrie und der ganzheitlichen Gesundheitsmedizin. Während erstere schier unerschöpfliche finanzielle Ressourcen habe und den wichtigen Einfluss in die Politik, könne sich die Naturheilkunde keinen Lobbyismus leisten. In dieser Sendung erläutert Weiß, die für die Produktentwicklung bei „Valeo Vita" zuständig ist, welche Vitalstoffe für unser Wohlbefinden gut sind. Besonderen Fokus legt sie auf das Vitamin D, das zu den wichtigsten Vitaminen im Körper gehört. Es gibt kaum eine Krankheit, an deren Entstehung nicht auch ein Mangel an dem Sonnenvitamin mitbeteiligt ist. Herz-Kreislauf-Probleme, Demenz, Müdigkeit und ein geschwächtes Immunsystem sind nur einige Beispiele. Das Erschreckende: Mindestens 60 Prozent der Erwachsenen haben einen Vitamin-D-Mangel. Durch unser modernes Leben, das sich vorwiegend in Innenräumen abspielt, können die Speicher nicht gefüllt werden.