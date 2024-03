Demokratie? Ein schrecklich schlechter Witz!

Da nimmt man EINMAL ein paar linke Terroristen hops, schon kommen die nächsten Vulkanausbrüche bei Tesla und zeitgleich streiken, wie sollte es anders sein, mal wieder die Lokführer. Da ist viel geschehen in unserer Bananenrepublik – und alles im Namen des Volkes? Freddy führt Sie einmal durch dieses Chaos.

