Ukraine-Hammer: Trump schießt Selenski ab

Das gefällt den Kriegstreibern gar nicht. Während Deutschland und die EU in die militärische Aufrüstung investieren wollen, nähern sich Washington und Moskau wieder an und stehen kurz vor einer Lösung im Ukraine-Krieg. Trump lässt Selenski dabei außen vor. Auf was müssen wir Deutsche uns nun gefasst machen? Und welches Ergebnis der Bundestagswahl kann überhaupt noch Auswirkungen auf diesen Konflikt haben? Paul Klemm und Dominik Reichert begrüßen Sie im Studio.

