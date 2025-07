Dialog Deutschland-China: Heute mit Mathias Müller: Unternehmensgründung in China

„Deutschland hat in China einen Stein im Brett“, sagt Mathias Müller, der bereits zahlreiche Unternehmer von Deutschland nach China und umgekehrt gebracht hat. Mathias Müller ist Gründer der MM China Link, einer Firma, die deutsche Unternehmen beim Markteintritt in China unterstützt. Einige Orte in China sind bereits so deutsch, dass sogar die Stadt Rothenburg nachgebaut wurde und chinesische Fußballfans mit Deutschland-Trikots herumlaufen. Technologisch fällt Deutschland allerdings immer weiter zurück.

Das Interview führte der Journalist und Auslandskorrespondent Stephan Ossenkopp. Quelle: apolut