Journalist Patrik Baab entzaubert Kriegspropaganda

Theo will etwas für den Frieden tun und sein Land verteidigen. „Dabei bin ich mir der Risiken bewusst.“ sagt er in die laufende Kamera. Wirklich?! Journalist Patrik Baab bezweifelt das. Er lädt ihn und all die anderen jungen Männer auf eine Reise nach Donezk ein. Brutal und offen führt er ihm dort die Schrecken und die Sinnlosigkeit des Krieges vor Augen.

[Sprecher:]

Patrik Baab – Politikwissenschaftler und Publizist – war viele Jahre für öffentlich-rechtliche Anstalten tätig und der Realität des Krieges in der Ostukraine, in Afghanistan und anderswo sehr nahe. Im Herbst 2023 erschien neben vielen anderen Büchern "Auf beiden Seiten der Front – Meine Reisen in die Ukraine". [Moderator:]

Geh doch – zieh in den Krieg! Mit diesen provokanten Worten will Patrik Baab in seinem emotionalen Gedicht einen 16-Jährigen zum Nachdenken zwingen. Baab ist jemand, der weiß, wovon er schreibt...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV