Wer profitiert vom Ukraine-Russland-Krieg? - Ein betroffener Ukrainer stellt kritische Fragen

„Lasst uns einfach mal kämpfen!“ - Mit diesen Worten, sowie Zusagen für Waffenlieferungen, hat der britische Ex-Premier Boris Johnson die ukrainische Führung von Friedensverhandlungen mit Russland abgebracht, die schon zwei Monate nach Beginn erfolgreich diesen Krieg beendet hätten. Stattdessen wurde ein ganzes Land in langwierige Kämpfe, Tod und Zerstörung geführt. Hier eine aktuelle Einschätzung von direkt betroffenen Ukrainern.

Am 24. Februar 2022 begann der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine – seitdem herrscht dort Krieg. Die vielen Waffenlieferungen westlicher Länder seither an die Ukraine haben diesen Konflikt – entgegen aller Beteuerungen, es gehe ums Gegenteil - nur immer weiter verlängert. Was dies für die Menschen in der Ukraine bedeutet, die trotz allem Leid noch in ihrem Heimatland ausharren, berichtet im Folgenden ein direkt betroffener Ukrainer....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV