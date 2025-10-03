Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Flavio von Witzleben im Gespräch mit Heiko Schöning: Darauf läuft das abgekartete Spiel auf der Weltbühne hinaus

Flavio von Witzleben im Gespräch mit Heiko Schöning: Darauf läuft das abgekartete Spiel auf der Weltbühne hinaus

Freigeschaltet am 08.10.2025 um 11:26 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38980) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38980) / Eigenes Werk

In diesem Interview bezieht Heiko Schöning Stellung zum aktuellen Weltgeschehen. Man müsse das große Bild sehen und sich auch einarbeiten, um das vordergründige Weltgeschehen wirklich zu verstehen. Schöning wagt einen Blick hinter die Kulissen. So gehe es zum Beispiel nicht um die Länder, sondern die Machtstrukturen dahinter. Er zeigt auf, wie durch den Ukraine-Russland-Konflikt Russland weiter zu China hin getrieben wird und China dadurch gestärkt wird. China sei das neue Modell. Ziel sei es, Strukturen wie Überwachung und Social Credit System in Europa zu übernehmen.

In einem Interview vom 1. Juni 2025, das der deutsche Journalist Flavio von Witzleben führte, sprach der deutsche Arzt und Buchautor Heiko Schöning zu verschiedenen Themen. Sehen Sie im Folgenden den Teil mit der Einschätzung Schönings zum aktuellen Weltgeschehen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte modern in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige