Flavio von Witzleben im Gespräch mit Heiko Schöning: Darauf läuft das abgekartete Spiel auf der Weltbühne hinaus

In diesem Interview bezieht Heiko Schöning Stellung zum aktuellen Weltgeschehen. Man müsse das große Bild sehen und sich auch einarbeiten, um das vordergründige Weltgeschehen wirklich zu verstehen. Schöning wagt einen Blick hinter die Kulissen. So gehe es zum Beispiel nicht um die Länder, sondern die Machtstrukturen dahinter. Er zeigt auf, wie durch den Ukraine-Russland-Konflikt Russland weiter zu China hin getrieben wird und China dadurch gestärkt wird. China sei das neue Modell. Ziel sei es, Strukturen wie Überwachung und Social Credit System in Europa zu übernehmen.

In einem Interview vom 1. Juni 2025, das der deutsche Journalist Flavio von Witzleben führte, sprach der deutsche Arzt und Buchautor Heiko Schöning zu verschiedenen Themen. Sehen Sie im Folgenden den Teil mit der Einschätzung Schönings zum aktuellen Weltgeschehen...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV