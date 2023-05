M-PATHIE – Zu Gast heute: Holger Strohm: “Wir werden auf allen Gebieten belogen”

Dr. Holger Strohm ist Fertigungstechniker und war später als Berufsschullehrer tätig. 1971 stellte er seinen ersten Bestseller „Friedlich in die Katastrophe“ fertig. Dort beschäftigt er sich mit den Gefahren der Kernenergie und der deutschen Kernkraftwerke. Friedlich in die Katastrophe wurde zur Bibel der Anti-Atomkraft-Bewegung. Anfang der 1980er Jahre wurde Strohm Mitbegründer der Partei Die Grünen in der BRD. Strohm zählte in den 1980er Jahren zu den ersten Bürgerrechtlern der BRD und sein erstes Buch hat in ganz Europa ein Umdenken mit der Kernenergie geführt. Dr. Holger Strohm musste aus der BRD ins Ausland ziehen, da man ihm damit drohte, ihn umzubringen, wenn er weiterhin so vehement gegen die Kernenergie schreibt.

Strohm hat in Schweden, unter Olof Palme, das schwedische Schulsystem revolutioniert, was dazu führte, das Schweden in den 1990er Jahren eines der besten Bildungssysteme der Welt besaß. Dr. Holger Strohm ist Weltenbürger. Er wurde mehrfach für den Nobelpreis vorgeschlagen. Die CDU nannte ihn das letzte Universalgenie Deutschland. Man zeichnete Strohm mit der Verdienstmedaille des Bundesverdienstordens aus, was ihm unter Frank-Walter Steinmeier wieder aberkannt wurde. Strohm gilt heute für den politischen Mainstream als viel zu regierungskritisch. Strohm deckt sein Leben lang auf, was Regierungen unter den Teppich kehren. Er ist eine lebende Legende der deutschen Aktivistenszene mit einem enormen Wissen von fast allem, was an Staatsverbrechen in diesem Land vollzogen wurde. Strohms gesamte Veröffentlichungen, wie Homepage oder YouTube-Kanäle werden pausenlos gelöscht, sobald er auch nur irgendeine neue Information ins Netz stellt. Er wird bis heute permanent vom Inlandsgeheimdienst gescannt. Quelle: apolut