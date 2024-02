Basta Berlin (213) – Kein Entkommen

Wie bastelt man sich eine Diktatur? Schritt eins: Der Ausbau des Überwachungsstaats. Big EU is watching you und eine Flucht ist zwecklos. Aber es ist sicher nur zu unserem Besten, denn wir haben ja nichts zu verbergen. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, sagen heute: „Bitte recht freundlich!“ Denn die Überwachung durch Kameras hat Einzug in die Privathaushalte genommen. Ob im Auto oder den eigenen vier Wänden, nichts bleibt unbeobachtet. Doch die Frage ist: Werden diese Daten überhaupt gesammelt? Wer profitiert? Und wie sieht die Zukunft aus?

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen



00:02:10 Versteckte Kamera



00:30:50 Zuschauerfeedback



00:44:39 Wirtschaftswunder



00:55:01 Konsens TV



01:03:40 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin