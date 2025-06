Nach Schlag auf Atombomber: Wie reagiert Putin?

Die heutigen Friedensgespräche in Istanbul sollten endlich einen entscheidenden Schritt zum Frieden zwischen Russland und der Ukraine ebnen. Doch in der Nacht auf Sonntag erschütterte die sogenannte "Operation Spinnennetz" das russische Militär. Welche Ziele wurden angegriffen? Wie reagiert Putin? Und was macht diesen Angriff auf die russischen Atombomber so brisant? Dominik Reichert und Paul Klemm begrüßen Sie im Studio.

