Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Spotlight: Tariq Hübsch über den Identitätsverlust der Deutschen

Spotlight: Tariq Hübsch über den Identitätsverlust der Deutschen

Freigeschaltet am 16.08.2025 um 14:17 durch Sanjo Babić
Tariq Hübsch (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Tariq Hübsch (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Migration spaltet. Zwischen Mitleid und Misstrauen, Ordnung und Offenheit, Schutz und Strategie. Wer profitiert, wer verliert – und warum Differenzierung heute als Tabubruch gilt.

Die Gäste:

• Dr. Paul Brandenburg – Arzt, Publizist, Bürgerrechtler

• B-LASH – Rapper, Aktivist, Berliner Stimme mit Haltung

• Tariq Hübsch – Germanist, Politikwissenschaftler, Dozent für islamische Theologie

• Kayvan Soufi-Siavash – Moderator, Autor, medienkritischer Analyst

Host: Jens Lehrich – Journalist, Gesprächsführer mit Haltung

Ungeschnitten. Unbequem. Unbestechlich.

Ausschnitt aus dem Livestream: Bühne, Waffe, Fassade – Wie Migration zur Projektionsfläche wird (Aufzeichnung vom 07.08.2025) ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/livestream-buhne-waffe-fassade-wie-migration-zur-projektionsflache-wird-aufzeichnung-vom-07-08-2025/

Quelle: apolut

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte oral in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige