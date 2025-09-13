Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Charlie & Iryna: AfD trauert, EU verhöhnt Opfer!

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 07:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Nicht erst seit gestern sind Weiße und Konservative Opfer von Mord und Gewalt durch Linke und Migranten. Doch während der Mainstream früher das Problem geleugnet hat, belächelt man nun die Taten und macht sich darüber lustig. Welche bewegenden Worte gestern in Berlin bei einer Trauerveranstaltung der AfD gefunden wurden und wie ekelhaft der Staatsfunk und die EU über die "Opfer zweiter Klasse" berichten, erfahren Sie heute von Lilli Marlen und Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV

