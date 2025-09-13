Charlie & Iryna: AfD trauert, EU verhöhnt Opfer!

Nicht erst seit gestern sind Weiße und Konservative Opfer von Mord und Gewalt durch Linke und Migranten. Doch während der Mainstream früher das Problem geleugnet hat, belächelt man nun die Taten und macht sich darüber lustig. Welche bewegenden Worte gestern in Berlin bei einer Trauerveranstaltung der AfD gefunden wurden und wie ekelhaft der Staatsfunk und die EU über die "Opfer zweiter Klasse" berichten, erfahren Sie heute von Lilli Marlen und Paul Klemm.

