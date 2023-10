Bill Gates: Weltdiktator mit dem Profil eines Schwerstverbrechers

Wer kennt Bill Gates nicht, diesen heldenhaften Menschenfreund, der mit seinem Vermögen die Welt aus globalen Nöten retten will. In dieser Sendung lernen Sie das ganz andere Gesicht dieses Mannes kennen. Z.B. wie er die Gesundheitsversorgung der Welt diktiert, die Nachrichtenmedien manipuliert, die Lebensmittelindustrie infiltriert, Regierungen besticht, die Wettermanipulation vorantreibt, Genmanipulation fördert, Technologien zur Totalkontrolle entwickelt und vieles mehr. Unterm Strich: Bill Gates – der Weltdiktator mit dem Profil eines Schwerstverbrechers.

1. Bill Gates – der Impf-Papst Bill Gates, ein Mann ohne jegliche medizinische Ausbildung, wurde auf der Weltgesundheitsversammlung zum Leiter des globalen Impfplans 2012–2020 erklärt und ist somit für die Impfung der gesamten Menschheit verantwortlich. Ergibt dies Sinn? Oder steckt hier nicht viel mehr eine Agenda dahinter, deren Ziel es ist, eine Welt zu schaffen, in der alle Menschen nur dann an der Gesellschaft teilhaben können, wenn sie sich mehrmals im Jahr impfen lassen?