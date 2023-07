RT DOKU: Russland – 85 Abenteuer

Warum wird die Besteigung des Elbrus, des höchsten Berges in Europa, in Stunden gerechnet? Warum trainieren zukünftige UFC-Champions in großer Höhe? Warum braucht man in Burjatien Butter, um die Geister zu besänftigen? All das und noch viel mehr erfahren Sie in dieser Doku. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russland ist für seine vielen Sehenswürdigkeiten bekannt, aber ganze 85 von ihnen in einer einzigen Reise zu erkunden – das gab es noch nie. "Russia Beyond" hat genau das getan. Das Team bereiste das Land, um im Rahmen des Projekts "Russland: 85 Abenteuer" einzigartige Abenteuer in allen Ecken Russlands zu erleben. Sie besuchen den Geburtsort des 29-fachen UFC-Champions Khabib Nurmagomedow in Dagestan und unternehmen eine Hundeschlittenfahrt in Jakutien. Sie besteigen den Elbrus, den höchsten Berg Europas, und gehen in Astrachan angeln. Ein burjatischer Schamane lehrt sie, wie man böse Geister abwehrt, und schließlich lernen sie in den Weinbergen der Krim die Geheimnisse der Herstellung der besten Weine kennen. Der Film deckt nur acht Regionen ab, aber das ist mehr als genug, um die Reiselust und den Wunsch zu wecken, die vielen Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten zu erkunden, die Russland zu bieten hat. Besuchen Sie auch die Website "Russland: 85" und holen Sie sich weitere Inspirationen." Quelle: RT DE