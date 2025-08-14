Exklusiv: Michael Ballweg geht in Revision

Nach 279 Tagen Untersuchungshaft, 44 Verhandlungstagen und über 2000 im Prozess verlesenen Urkunden wurde Michael Ballweg vom Vorwurf des Betrugs und der Geldwäsche vollständig freigesprochen. Von über 575.000 Euro, die die Staatsanwaltschaft ins Feld geführt hatte, blieben am Ende nur 19,53 Euro übrig. Ein lächerlicher Betrag, der natürlich weder eine Untersuchungshaft, noch eine Verurteilung rechtfertigt. Mit großen, traurigen Hundeaugen reagierte jedoch Ballwegs Mischlingshündin DeeDee auf das Urteil. Denn der Betrag von unter 20 Euro, wegen dem Michael Ballweg als Steuerhinterzieher verwarnt wurde, betrifft ausgerechnet auch ihre heiß geliebte Hundematte.

Ihr Herrchen hatte es angeschafft, damit sie es auch bequem hat, während sie auf sein Büro aufpasst. Ist es etwa keine betriebliche Ausgabe, in der Firma eine Matte für einen als Wachhund eingesetzten Vierbeiner anzuschaffen? Der Querdenken-Gründer will das nun geklärt haben. Exklusiv bei YouNost kündigt er an, Revision gegen das Urteil einzulegen.

Wenn schon ein Freispruch, dann bitte einen richtigen, findet er. Und außerdem fordert er Haftentschädigung und Schadenersatz. Immerhin wurde seine gesamte unternehmerische Existenz zerstört und drei Jahre seines Lebens geraubt. Deutlich über eine Million Euro dürften da sicherlich zusammen kommen - ein Schaden für den Steuerzahler, den der Staat hätte verhindern können, wenn er sich den politischen Prozess gegen den Aktivisten einfach verkniffen hätte. Wie die Revision ablaufen wird, was die Strategie ist, erklären er und sein Anwalt Ralf Ludwig jetzt bei YouNost.

Quelle: NuoFlix