Trotz Hetzkampagne: AfD sahnt in Berlin ab!

Das war wohl nix, lieber Mainstream. Mit allen Mitteln hat man versucht, die AfD vor der Wiederholungswahl in Berlin klein zu reden – ohne Erfolg. Die Blauen verbuchen kräftige Zugewinne und das in unserer schon fast verloren geglaubten Hauptstadt. Wie sind die Reaktionen und was ändert sich nun konkret?

André Poggenburg und Paul Klemm liefern Ihnen alle Infos! Quelle: COMPACT-TV