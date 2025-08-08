Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Trailer zur 21. AZK: Der Schlüssel liegt in unserer Synergie!

Freigeschaltet am 11.08.2025 um 11:11 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (www.kla.tv/38363) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (www.kla.tv/38363) / Eigenes Werk

Transhumanismus, Technokratie, KI-Überwachungswahn, biologische Kriegsführung, WHO-Kontrolle, Mobilfunk-„Wargaming“ … das Weltgeschehen befindet sich im freien Fall. Gibt es überhaupt noch Hoffnung für diese Menschheit? Oh ja! Die 21. AZK hat es gezeigt: Zeugen der Wahrheit stehen auf, weltweite Vernetzung entfaltet sich in über 70 Ländern, ein Frühling aus Hoffnung, Liebe und Glaubenskraft bricht an. Komm und sieh! Ivo Sasek und Familie, Daniel Broudy, Michael Brunner, Beate Pfeil, Patrick Wood, Klaus Scheidsteger und Ana Maria Mihalcea decken schonungslos die Machenschaften von Macht-Eliten dieser Zeit auf, welche von den Systemmedien im Verbund verdreht, verschwiegen oder gar zensiert werden.

Aber Aufgeben ist keine Option: Der Schlüssel zur Überwindung liegt in unserer synergischen Geisteskraft! [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

