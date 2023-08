Kaufberatung im russischen Autohaus

COMPACT-TV Moskau-Korrespondent Hansjörg Müller schaut sich diesmal in einem Autohaus um. Nachdem sich die deutsche Autobranche Mercedes aus Russland zurückzog, übernahm eine russische Marke wieder dieses Autohaus und bietet neben Moskwitsch die chinesische Marke GAC an. Was dieses Auto leistet, sagt uns unser Moskau-Korrespondent.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via Pay Pal an [email protected] oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Quelle: COMPACT-TV