MANOVA Klartext zu Medienkompetenz mit Ullrich Mies und Elisa Gratias

In ihrem Videoformat interviewt Elisa Gratias Ullrich Mies zu aktuellen politischen Ereignissen und zur weltweiten Politik der Globalisten. In dieser Folge geht es um Medienkompetenz. Wir werden manipuliert. Wenn wir glauben, dass dem nicht so ist, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Manipulation besonders gut funktioniert hat. Viele Menschen, vor allem Journalisten und Redakteure, die für Mainstreammedien arbeiten, triggert der Begriff Propaganda. Sie und die meisten ihrer Leser und Zuschauer denken, diese Methoden der Beeinflussung der Öffentlichkeit gehörten der Vergangenheit an und seien heute nur in anderen Ländern, wie Russland, Nordkorea oder China, zu finden. In dieser Folge Klartext geht es um die Medienkompetenz, darum, wie Medienbeiträge entstehen. Schließlich wird erläutert, warum es gefährlich ist, diese unkritisch als neutrale Berichterstattung zu betrachten.

Public Relations und Propaganda sind ein gigantisches Multi-Milliarden-Business, in dem Hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt sind. Die Public-Relations- und Propaganda-Industrie verfügt über enorme Macht, und die Öffentlichkeit weiß nahezu nichts darüber. Der Markt der PR- und Propagandaindustrie wird von vier Mega-Konglomeraten angeführt, denen zahlreiche weltweit aktive PR-Agenturen gehören: WPP aus Großbritannien,



die Omnicom Group aus den USA,



die französische Publicis Groupe und die



Interpublic Group of Companies aus den USA



sowie als größte Einzelagentur Edelmann Bereits im Jahr 2015 waren diese Firmen kombiniert in über 170 Ländern tätig und erzielten einen Umsatz von etwa 44 Milliarden US-Dollar. Heute dürfte dieser bei gut 50 Milliarden oder mehr liegen. Sie verfügen über ein ausgedehntes Netzwerk zu mächtigen internationalen Institutionen, zu Unternehmensmedien, Regierungen und deren Ministerien, multinationalen Konzernen und globalen politischen Entscheidungsgremien. Sie betreuen weltweit Tausende Firmen, Marken, Banken, Versicherungen, Finanzinvestoren, Nichtregierungsorganisationen, Universitäten sowie Regierungen und deren Ministerien, vor allem „Verteidigungministerien“. Es geht quer durch alle Branchen. Regierungen nutzen das von der Bevölkerung erarbeitete Geld, nämlich die Steuern dafür, sich dieser Propagandaindustrie zu bedienen und die eigene Bevölkerung gegen ihr eigenes Interesse zu beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, herrschaftskritische unabhängige Medien zu lesen, nicht nur im Netz, sondern vor allen Dingen auch in der Printversion, das heißt Bücher und kritische Zeitschriften. Und aus diesem Grund bringt auch Manova demnächst eine gedruckte Vierteljahresschrift namens „Gegendruck“ heraus, die Ullrich Mies in dieser Folge Klartext vorstellt. Das erste Heft erscheint voraussichtlich am 7. Juli 2024 und kann auf der Website www.gegendruck.eu vorbestellt werden. Quelle: Manova