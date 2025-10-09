Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Meine historische Rede zu Putins Geburtstag

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk
Bild: COMPACTTV / Eigenes Werk

Am 7. Oktober 2025 war COMPACT in der Russischen Botschaft zu Berlin eingeladen. Nach der Begrüßung durch Botschafter Sergej Netschajew hielt Chefredakteur Jürgen Elsässer eine Ansprache zu Wladimir Putins 73. Geburtstag und zu den deutsch-russischen Beziehungen im Allgemeinen. Dem Botschafter überreichten wir unsere Silbermedaille "Patriot Wladimir Putin" zur Weitergabe an den Jubilar im Kreml.

Quelle: COMPACT-TV

