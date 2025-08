15. AZK: Hyperaktivität und ADS: Warum Ritalin keine Lösung ist - Gesunde Strategien, die wirklich helfen

Die Verschreibung von Ritalin in der Schweiz nimmt ungebrochen zu. Nicht nur bei Jungen und Mädchen, besonders bei Erwachsenen gab es einen Anstieg von 50 % seit 2020. In ihrem bis heute aktuellen Vortrag beleuchtet Barbara Simonsohn die Nebenwirkungen von Ritalin und warum diesem Medikament mit Vorsicht zu begegnen ist. Sie berichtet, dass die WHO Ritalin als ein hochgradig abhängig machendes Medikament einstuft. Zudem gebe es zu Ritalin noch immer keine Langzeitstudien, obwohl es bereits seit 1954 auf dem Markt ist.

Diese Produktionen sind entstanden anlässlich einer Konferenz der Anti-Zensur-Koalition in der Schweiz. AZK verfolgt keine finanziellen Interessen. Weder die Initiatoren noch die Referenten oder Panorama-Film haben für diese Aufnahmen ein Honorar erhalten. Eventuelle Erlöse aus dem Verkauf fließen in Folgeprojekte.

