München: Antifa bedrängt Trauernde!

Pietätlos: In München brüllt die Antifa gegen eine Mahnwache für die Opfer der Amok-Fahrt am Donnerstag. Als COMPACT-TV sie zur Rede stellen will, kommt es zu Rangeleien. Sehen Sie hier die unfassbaren Szenen.

