Im Gespräch #155: Mindwalking und Remote Viewing - ein Abgleich

Du meinst es fühlt sich irgendwie merkwürdig an, hier zu sein? Irgend etwas stimmt nicht? Du hast Recht....und Du wusstest es die ganze Zeit… Fragtest Du Dich auch, wo Du hier gelandet bist? Wir leben inmitten energetischer Felder. Und um uns herum ist alles nicht, wie es scheint. Erdgeschichte, Vergangenheit und Weltbild sind ganz anders. Was geschieht nach dem Tod? Warum? Was ist hier los? Ulrich Kramer und ich reden über Mindwalking und Remote Viewing und gleichen unsere Ergebnisse ab… Nach seinen 30 Jahren Praxiserfahrung ging das beim besten Willen nicht kürzer als 3 Stunden….dichte, spannende, unglaubliche 3 Stunden…

Im Gespräch mit Ulrich Kramer. Kontakt zu ihm ist über die Seite https://www.mindwalking.de/ möglich.

Quelle: Frank Köstler