Klima-Religion, CO2-Sünder und Klima-Ablass

Kirchentage lassen sich nicht mehr von grünen Parteitagen unterscheiden: derselbe hohe Ton der Moral, derselbe Endzeitglaube. Das lukrative Geschäftsmodell der Angst-Ablass-Politik der Kirche im Mittelalter hat offensichtlich nicht an Effektivität eingebüßt.

„Die Gesellschaft mutiert zur Erziehungsanstalt, die ihren Insassen beibringt, welches Auto sie fahren, welche Heizung sie benutzen und wie sie korrekt sprechen sollen. […] Hier äußert sich im Kleinen ein Geist der Belehrung und Bevormundung, der inzwischen die ganze Politik durchzieht. […] Kirchentage lassen sich nicht mehr von grünen Parteitagen unterscheiden: derselbe hohe Ton der Moral, derselbe Endzeitglaube. Ungewiss ist nur, was zuerst kommt – das Jüngste Gericht oder die Klimakatastrophe.

[…] Es ist das unterschwellig Religiöse an diesem Zeitgeist, was vielen Menschen sauer aufstößt. […] Der grüne Zeitgeist kennt wie jede ‚anständige‘ Religion eine Hölle und einen Himmel. Die Grünen und die ihnen zuneigenden Medien bestimmen, wer der Verdammnis anheimfällt und wer nicht.“ So schreibt die Neue Zürcher Zeitung am 28. Juli 2023 und zieht damit eine anschauliche Parallele zur Angst-Ablass-Politik der Kirche im Mittelalter. Dieses lukrative Geschäftsmodell hat offensichtlich nichts an Effektivität eingebüßt.

Quelle: Kla.TV