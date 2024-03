Taurus: CDU will Krieg

Es ist mittlerweile traurige deutsche Tradition geworden, solange zu wählen, bis das Ergebnis stimmt. So gab es vor wenigen Stunden eine erneute Abstimmung im Bundestag, ob Taurus-Marschflugkörper der Ukraine geliefert werden dürfen. Man will auf Teufel komm raus eine Eskalation. Doch in diesem Fall nicht etwa die Regierung, sondern Merz und seine Union.

Wie die Abstimmung ausging, was danach passieren wird und wie Putin reagierte, erfahren Sie heute von Dr. Stephanie Elsässer und dem direkt aus dem Bundestag zu uns gestoßenen Bundestagsabgeordneten Robert Farle.

Quelle: COMPACT-TV