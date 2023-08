Am Set: Demo für den Weltfrieden – Tag der Aufarbeitung – Großkundgebung und Umzug am 5.8.2023 in Berlin

Zum vierten Mal in Folge traf sich die Friedens-, Freiheits- und Demokratiebewegung am ersten Samstag im August in Berlin. Das Bündnis „Wir sind viele“ lud ein zu einer Großkundgebung und einem Zug durch die Stadt. Etwa 5.000 Menschen waren diesem Ruf gefolgt. Um 13 Uhr fand die Auftaktkundgebung am Brandenburger Tor statt, 14 Uhr begann der Umzug und 16 Uhr die Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor.

Es sprachen Michael Ballweg, Anselm Lenz & Hendrik Sodenkamp, Heiko Schöning, Christiane Reymann, Ralf Ludwig, Wolfgang Kochanec und Kayvan Soufi-Siavash. Musikalisch wurde die friedliche Demo von der Basis Band Berlin, Björn Banane, Karsten Troyke, Yann Song King, Jens Fischer Rodrian & Band sowie Michael Bründel (alias Captain Future – Freedom Parade) begleitet. Die knapp 84minütige Dokumentation gibt einen intensiven Einblick in die Ereignisse der Veranstaltungen dieses Tages. Sie enthält die komplette Rede von Kayvan Soufi-Siavash, eine Generalabrechnung mit der deutschen Politik der letzten Jahre, und zeigt einen Großteil des Umzuges. Sie wird ergänzt durch Ausschnitte der Reden von Michael Ballweg und Heiko Schöning sowie Gespräche mit Michael Ballweg, Kayvan Soufi-Siavash, Captain Future und Kundgebungsteilnehmern. Es begann am 1. August 2020 mit dem “Tag der Freiheit”. Unter dem Motto: “Das Ende der Pandemie – Tag der Freiheit” fand die erste von Querdenken organisierte Großdemonstration in Berlin statt.(1) „Wie die Polizei zwischenzeitlich bestätigte, befanden sich damals 800.000 Menschen in Berlin, um gegen die willkürlichen Freiheitseinschränkungen der Regierung zu protestieren.“(1) Es war damit offensichtlich die größte Demonstration der deutschen Geschichte. Am 29.8.2020 kamen erneut Zehntausende aus ganz Europa nach Berlin, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Am 5. August 2023 ging es um die Aufarbeitung der „Corona-Zeit“, aber auch um den Krieg in der Ukraine und das katastrophale Versagen der Politik und der Mainstream-Medien. Webseite der Veranstalter vom “Tag der Aufarbeitung”: https://weltfrieden23.de/ Videomitschnitt und Original-Transkript der Rede von Kayvan Soufi-Siavash am 5.8.2023 in Berlin: https://soufisticated.net/uberwinden-wir-die-erlernte-hilflosigkeit/ (1) https://weltfrieden23.de/2020-sommer-der-freiheit/ Quelle: apolut