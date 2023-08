Interview mit Dr. Felix Küchler – “Können 100 Ärzte lügen?”

Mit der Genmanipulation bewegt sich die Forschung auf einem sehr heiklen Gebiet. Die Wissenschaft weiß zu wenig, um “sichere” genetische Manipulationen vorzunehmen. „Die Demut vor der Schöpfung, die Einsicht des Wissenschaftlers, dass das, was wir kennen nur ein Teil des Ganzen ist, fehlt“, sagt der Arzt Dr. Felix Küchler, der jahrelang in Afrika und in der Gesundheitsförderung tätig war. Die Menschheit spielt mit Etwas, das an Goethes “FAUST” erinnert: Das irrende, rastlose menschliche „Streben” nach Unsterblichkeit und einer technologischen Beherrschung der Natur. Wer die Büchse der Pandora öffnet, muss damit rechnen, dass der Inhalt gefährlich ist.

