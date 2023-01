Dank an alle Standhaften trotz massivem Druck zur „Impfung“ von General Blanchon

Der massive Druck, welcher auf die Ungeimpften ausgeübt wurde und teils immer noch wird, bewegte den französischen General Christian Blanchon zu einer Dankesrede an die Ungeimpften. „Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte gab es ein solches ‚Casting‘. Wir wissen jetzt, wer die Widerstandskämpfer auf dem Planeten Erde sind.“ Hören Sie selbst seine Worte.

In der nachfolgenden Botschaft des französischen Generals Christian Blanchon handelt es sich um eine Dankesrede an die Ungeimpften. Er lobt darin ihre Standhaftigkeit gegenüber der COVID-19-„Impfung“. Mit der Veröffentlichung seiner Rede soll keinesfalls eine weitere Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften geschürt werden.

Die Rede soll lediglich aufzeigen, wie schwierig es ist, in einer Zeit des Informationskrieges gelassen zu bleiben und nicht vorschnell zu handeln. Jeder stand schon einmal auf der falschen Seite der Geschichte. Wie schön, wenn sich dann nicht Hass, Spott und Vorwürfe ein weiteres Mal am Gegenüber entladen, sondern die Bereitschaft, sich die Hand wieder zu reichen, Schule macht.

Und natürlich soll es auch ein Aufruf sein, ein Aufruf in einer nächsten Situation, sich die Eigenschaften der Standhaften selber anzueignen und das Sprichwort „der Mensch lernt nichts aus der Geschichte“ Vergangenheit werden zu lassen! ....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV