Archiv sichern! ARD lässt eigene Mobilfunkkritik verschwinden (von Lois Sasek)

Was heute im Jahr 2025 im öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) zensiert wird, konnte man sich im Jahr 1990 noch im ARD-Fernsehen ganz einfach anschauen. Inzwischen wurden solche Berichte längst gelöscht. Ein aufgeführtes Beweisvideo über Mobilfunk und dessen gesundheitsschädliche Folgen würde uns heute fehlen, wenn damals nicht ein einzelner, gebührender Zuschauer diese Sendung aufgenommen hätte. Die Zensur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen betrifft aber nicht nur Mobilfunk. In sämtlichen Themengebieten wird verzerrt, vertuscht und gelogen und auch die alternativen Medien sind in Gefahr.

Quelle: Kla.TV