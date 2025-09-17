Archiv sichern! ARD lässt eigene Mobilfunkkritik verschwinden (von Lois Sasek)

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 19.09.2025 um 11:11 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38881) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38881) / Eigenes Werk

Was heute im Jahr 2025 im öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) zensiert wird, konnte man sich im Jahr 1990 noch im ARD-Fernsehen ganz einfach anschauen. Inzwischen wurden solche Berichte längst gelöscht. Ein aufgeführtes Beweisvideo über Mobilfunk und dessen gesundheitsschädliche Folgen würde uns heute fehlen, wenn damals nicht ein einzelner, gebührender Zuschauer diese Sendung aufgenommen hätte. Die Zensur im öffentlich-rechtlichen Fernsehen betrifft aber nicht nur Mobilfunk. In sämtlichen Themengebieten wird verzerrt, vertuscht und gelogen und auch die alternativen Medien sind in Gefahr.

Deshalb stellt Kla.TV als 100% unabhängiger Sender sein wertvolles Medienarchiv zum Download zur Verfügung. Sichere dir noch heute die kostbaren, in ganzen 12 Jahren dokumentierten Verbrechen und Beweise! [weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

