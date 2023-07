Heiko Schöning: „Faktenchecker“ werden von Geheimdiensten bezahlt

Heiko Schöning berichtet in einem Interview mit der investigativen Internetplattform Hoch2 – der Wahrheit verpflichtet, dass viele sogenannte Faktenchecker von Geheimdiensten angeheuert und bezahlt werden, um investigative Aufklärungsarbeit zu vereiteln. Heiko Schöning berichtet in einem Interview mit der investigativen Schweizer Internetplattform Hoch2 – der Wahrheit verpflichtet, dass viele sogenannte Faktenchecker von Geheimdiensten angeheuert und bezahlt werden. Sie arbeiten in Netzwerken und sollen Desinformationen und Diffamierungen verbreiten, um investigative Aufklärungsarbeit zu vereiteln.

Moderator: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Hoch2-Interview. Heute konnten wir Heiko Schöning dazu gewinnen, mit uns ein Interview zu machen, und wir freuen uns sehr darauf. Heiko Schöning, willkommen bei Hoch2. Heiko Schöning: Ja, herzlichen Dank. Herzliche Grüße auch in die Schweiz und ja, in den ganzen Süden von Europa...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV