Im Gespräch: Frank-Wolfgang Hirdes: "Ab durch die Mitte Deutschlands" – Demonstration in Berlin am 23.11.2024

Die Wirtschaft der Bundesrepublik befindet sich im freien Fall. Beim Mittelstand brennt die Hütte finanziell lichterloh. Die Gesellschaft ist polarisiert und driftet immer weiter auseinander, auch befeuert durch Propaganda in den Leitmedien. In Bayern befindet sich die Keimzelle einer Bürgerbewegung namens "Hand in Hand für unser Land e.V.". Diese ruft zur Großdemonstration in Berlin, Brandenburger Tor, am Samstag, den 23.11.2024, auf.

Was will diese Bürgerbewegung und wie will sie die Politiker erreichen. Im Interview beantwortet der Medienbeauftragte Frank-Wolfgang Hirdes diese Fragen. Weitere Informationen zur geplanten Demonstration finden Sie hier: https://apolut.net/veranstaltungshinweis-ab-durch-die-mitte-deutschlands-demonstration-am-brandenburger-tor-23-11-2024/ Quelle: apolut