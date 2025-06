Rechtsanwältin Maria Vasii und Zeugen: Über 400 Mrd. EURO der EU für Corona-Auftragsmord und Geldwäsche

Können Sie sich vorstellen, dass während der Coronazeit tausende Menschen bewusst zum Sterben gebracht wurden, obwohl sie teilweise nicht einmal an Covid erkrankt waren? Über 400 Milliarden Euro der EU wurden als Anreiz gesetzt, um durch gezielte Fehl- und Übermedikamentierungen möglichst viele Corona-Tote hervorzurufen. Ein Überlebender dieser "Therapie" berichtet von grausamen Details... Das können Sie nicht glauben? Schauen Sie dieses Interview!

Interview vom 15.03.2025 mit Maria Vasii

[Intro - Zusammenschnitt aus den Interviews:]

Die Europäische Union schafft dieses Gesetz, das den Krankenhäusern Anreize bietet und im Grunde besagt, dass sie viel Geld bekommen, wenn sie viele Todesfälle vorweisen können. Je mehr (gemeldete) Todesfälle, desto mehr Geld fließt. Und die Krankenhäuser schaffen diese Todesfälle tatsächlich durch Todesrichtlinien… Ich sehe die toten Menschen dort vor meinen Augen... am Morgen all die Toten im Flur in den schwarzen Säcken... Gerade jetzt sehe ich es vor meinen Augen... Es ist passiert, krass! Viele Menschen sind gestorben.

Das Verbrechen gegen die Menschlichkeit war real. Es war hier, und deshalb ist es jetzt an der Zeit, zu ermitteln! Es ist an der Zeit, Schlussfolgerungen zu ziehen! Es ist an der Zeit, Anklage zu erheben! Wir haben das Recht, unser Leben und unsere Gesellschaft zu schützen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV